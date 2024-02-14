Власть 14 февраля 2024, 23:13 Путин заявил, что Россия пытается прекратить конфликт на Украине Путин: РФ пыталась на первом этапе прекратить конфликт с помощью мирных средств РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны пытались прекратить конфликт на Украине, причем на первом этапе хотели сделать это с помощью мирных средств. Фрагменты беседы российского лидера с журналистом Павлом Зарубиным опубликовала пресс-служба Кремля.

«Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали», — заявил он.

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Российский лидер также отметил, что сейчас можно сожалеть только о том, что Россия намного раньше не начала активных действий на Украине.

Путин также оценил комментарии премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые заявили, что якобы российский лидер связал начало специальной военной операции с угрозой нападения НАТО на Россию. По словам президента, его слова передергивают, он никогда такого не говорил.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что страны Альянса не наблюдают никакой военной угрозы со стороны России.