Мир 14 февраля 2024, 16:20 Столтенберг признал, что Россия не несет непосредственную угрозу для НАТО Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы от России Bernd Elmenthaler / Global Look Press

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Страны НАТО не наблюдают никакой военной угрозы со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Видео с выступления опубликовали на YouTube-канале NATO News.

«Мы не видим каких-либо непосредственных военных угроз кому-либо из стран-союзников», — сказал он.

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Однако, по словам Столтенберга, существует некая опасность гибридных атак, в том числе кибератак против союзников. Он добавил, что НАТО продолжит следить за ситуацией на границах стран — членов блока с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что РФ не представляет угрозы для Североатлантического альянса, напомнили «Известия».

Американский президент Джо Байден при этом обвинил своего предшественника Дональда Трампа в преклонении перед Владимиром Путиным. По мнению главы Белого дома, предприниматель призывает и активно подталкивает российского лидера к атаке на НАТО.