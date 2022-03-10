Путин заявил, что Россия не собирается ни от кого закрываться

Россия не намерена ни от кого закрываться и готова работать со всеми иностранными партнерами, кто будет заинтересован в этом. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, именно партнерами, которые сами этого хотят», — сказал Путин.

Глава государства также поддержал предложение вводить внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших российский рынок. Законопроект, предполагающий такие меры для компаний, в которых более 25% принадлежат иностранцам из недружественных стран, ранее уже получил поддержку в правительстве.

Путин также заявил, что страны, которые предпринимают недружественные шаги в отношении РФ и ее экономики, призывая своих граждан «затянуть пояса» и «одеваться потеплее», объясняют ухудшение своего положения санкциями, которые они сами вводят. Это выглядит очень странно, учитывая, что Россия выполняет все свои обязательства.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не имеет никакого отношения к резкому скачку цен на энергоносители в Европе. Об этом писало РИА ФАН.