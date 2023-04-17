Важное 17 апреля 2023, 10:29 Путин заявил, что Россия может задействовать флот в любых конфликтах и направлениях Президент Путин: Россия может задействовать флот в любых конфликтах и направлениях РИА «Новости»

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Силы ВМФ России можно использовать для участия в любых конфликтах на любых направлениях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил ТАСС.

«Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду. Собственно говоря, и министерство [обороны] в целом, и Генштаб этим и занимаются, я знаю», — сказал глава государства.

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По словам президента, первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне. Он высказал благодарность организатором учений и подчеркнул, что несмотря на приориеты ВС России в данные дни, задачи развивать ВМФ никто не отменял.

Шойгу сообщил о ходе второго этапа проверки. Сейчас в ней заняты свыше 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, 167 кораблей и судов, а также 12 подлодок.