Власть 13 марта 2024, 02:04 Названо время выхода большого интервью Путина журналисту Киселеву РИА «Новости»: видеоинтервью Путина Киселеву выйдет утром 13 марта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Большое интервью президента России Владимира Путина ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выйдет в 10:00 в среду, 13 марта. Его покажут на телеканале «Россия 1» и ресурсах РИА «Новости».

Глава государства ответит на дополнительные вопросы, которые возникли после его ежегодного послания Федеральному собранию.

Реклама

Ранее российский лидер дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое привлекло внимание западных пользователей. В нем Путин рассказал об истории России, развитии ее государственности, а также передал копии документов (писем гетмана Богдана Хмельницкого), связанные с вхождением украинских земель в состав Московского царства.

Как позже отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, никто не пытался «обратить в свою веру» Карлсона, понимая, что он американец и у него другое мировоззрение. Но вот объяснить, что сейчас происходит на Украине и зачем нужна спецоперация просто необходимо, так как журналист в отличие от своих коллег доносит до аудитории разные позиции.