Путин заявил, что Роскосмос сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты
Путин: Роскосмос сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Роскосмосу удастся создать межконтинентальные баллистические ракеты. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Вопрос разработки ракет поднимался во время встречи российского лидера с главой Роскосмоса. По словам Рогозина, прежде всего разговор касался опытно-конструкторских работ, которые ведут специалисты госкорпорации.
«Наши предприятия, наша боевая часть Роскосмоса по созданию самых современных, не имеющих аналогов в мире боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет. <…> Он уверен, что мы с этой задачей справимся», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.
Путин посетил космодром Восточный вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Визит состоялся во вторник, 12 апреля. Главы государств встретились с представителями ракетно-космической отрасли, провели переговоры и выступили на совместной пресс-конференции. Также Путин осмотрел строительные работы. После этого президент встретился с Рогозиным в Благовещенске.