Власть 30 ноября 2022, 12:33 Путин заявил, что правительство постепенно увеличивает расходы на социальную сферу Пресс-служба Кремля

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В России постепенно увеличиваются на социальную сферу. Такое заявление сделал президент государства Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

«Доля государства на социальную сферу в целом последовательно увеличивается», — сказал он.

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По словам Путина, текущий подход описан и предусмотрен к реализации в предстоящие три года. Постепенное увеличению затрат на нужды социальной сферы закрепили в проекте федерального бюджета на этот период.

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Об этом Путин рассказал 30 ноября, во время выступления по видеосвязи. Он обратился к участникам на церемонии открытия новых и реконструированных объектов инфраструктуры в регионах.

Также в своей речи Путин сказал, что в этом году в России планируют установить рекорд по жилищному строительству. Он отметил, что к концу ноября удалось сдать в эксплуатацию свыше 87 миллионов квадратных метров, а улучшить жилищные условия удалось трем миллионам семей.