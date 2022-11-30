Важное 30 ноября 2022, 12:00 Россия установит рекорд по жилстроительству в текущем году — Путин Президент России Путин: страна ставит рекорды по строительству жилья Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Правительство России рассчитывает, что в текущем году будет установлен рекорд по жилищному строительству. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передал ТАСС.

«Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он на церемонии открытия социальных объектов.

Реклама

Глава государства также заявил, что аварийное жилье в России расселяют с опережением графика. Он подчеркнул, что людей нужно перевозить из трущоб.

Реклама

До этого Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы страны в судебную систему России. Люди должны получить право на судебную защиту, сказал он. Президент отметил, что это серьезный объем работы, который связан не только с подбором судей и других сотрудников судов, но и строительством новых зданий, финансированием всех работ. Он также отметил, что правительство России готово к этому вызову.