30 ноября 2022, 12:00
Россия установит рекорд по жилстроительству в текущем году — Путин
Президент России Путин: страна ставит рекорды по строительству жилья
Правительство России рассчитывает, что в текущем году будет установлен рекорд по жилищному строительству. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передал ТАСС.
«Ожидаем, что в текущем году будет установлен новый рекорд по жилищному строительству. Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия», — сказал он на церемонии открытия социальных объектов.
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Глава государства также заявил, что аварийное жилье в России расселяют с опережением графика. Он подчеркнул, что людей нужно перевозить из трущоб.
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До этого Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы страны в судебную систему России. Люди должны получить право на судебную защиту, сказал он. Президент отметил, что это серьезный объем работы, который связан не только с подбором судей и других сотрудников судов, но и строительством новых зданий, финансированием всех работ. Он также отметил, что правительство России готово к этому вызову.
Недвижимость
Владимир Путин
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