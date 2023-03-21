Важное 21 марта 2023, 15:18 Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с президентом Путиным

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Днем 21 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль для проведения переговоров с президентом Владимиром Путиным, сообщил ТАСС. Накануне главы государств уже провели многочасовую беседу.

У парадного входа Большого Кремлевского дворца китайского лидера встретил комендант Кремля Сергей Удовенко. Си Цзиньпин и Владимир Путин проведут официальную встречу — переговоры состоятся как в узком, так и расширенном форматах. Делегации встретятся в Екатерининском и Александровском залах, а завершится программа 21 марта подписанием документов в Малахитовом фойе. Там же состоится выступление для СМИ.

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Президент России встретил Си Цзиньпина в торжественной обстановке, после чего главы государств приняли участие в совместном фотографировании. Кадрами из Кремля поделился Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

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Председатель КНР прибыл в Россию накануне, 20 марта. Он пробудет в стране до 22-го числа. Си Цзиньпин уже встретился с Владимиром Путиным — они беседовали более четырех часов. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры обсудили ряд вопросов, включая китайский мирный план урегулирования ситуации на Украине.