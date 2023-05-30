30 мая 2023, 16:30
Путин заявил, что конфликт с Украиной развязала не Россия
Президент Путин: Россия не использует средства, к которым прибегают «украинские воротилы»
Россия не начинала конфликт с Украиной, заявил президент Владимир Путин. По его словам, РФ не прибегает к методам, которые используют «украинские воротилы». Фрагмент выступления главы государства опубликовал ТАСС.
Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. По словам президента, власти будут заниматься совершенствованием систем ПВО. Он добавил, что Украина пытается спровоцировать Россию на зеркальные действия. По словам главы государства, есть и другие угрозы. Они связаны с попытками дезорганизовать работу Запорожской АЭС или с использованием «грязных» устройств.
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«Не мы развязали [этот конфликт], повторю — в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе. И не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы», — подчеркнул Владимир Путин.
Лишним подтверждением этого президент назвал атаку беспилотников на мирные объекты в Москве и Подмосковье.
Путин заявил, что ВС России ударили по штабу военной разведки Украины. По словам главы государства, это случилось два-три дня назад, сообщили «Известия».
Простые украинцы не имеют своего слова, добавил Владимир Путин. Он уточнил, что власти Украины развязали против своего населения тотальный террор.
Владимир Путин
Украина
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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