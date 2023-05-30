Важное 30 мая 2023, 16:30 Путин заявил, что конфликт с Украиной развязала не Россия Президент Путин: Россия не использует средства, к которым прибегают «украинские воротилы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не начинала конфликт с Украиной, заявил президент Владимир Путин. По его словам, РФ не прибегает к методам, которые используют «украинские воротилы». Фрагмент выступления главы государства опубликовал ТАСС.

Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье. По словам президента, власти будут заниматься совершенствованием систем ПВО. Он добавил, что Украина пытается спровоцировать Россию на зеркальные действия. По словам главы государства, есть и другие угрозы. Они связаны с попытками дезорганизовать работу Запорожской АЭС или с использованием «грязных» устройств.

Реклама

«Не мы развязали [этот конфликт], повторю — в 2014 году киевский режим развязал войну в Донбассе. И не мы используем те средства, которые используют украинские воротилы», — подчеркнул Владимир Путин.

Лишним подтверждением этого президент назвал атаку беспилотников на мирные объекты в Москве и Подмосковье.

Путин заявил, что ВС России ударили по штабу военной разведки Украины. По словам главы государства, это случилось два-три дня назад, сообщили «Известия».

Простые украинцы не имеют своего слова, добавил Владимир Путин. Он уточнил, что власти Украины развязали против своего населения тотальный террор.