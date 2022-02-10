Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан пострадал от международных банд в январе. С такими словами он обратился к своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарт Токаеву на переговорах в Кремле 10 февраля.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны», — привел слова российского лидера ТАСС.

Он также подчеркнул, что перед Новым годом, когда проходила встреча Путина и Токаева, никто таких событий не ожидал.

Президент России оценил действия властей Казахстана, благодаря которым страна уверенно и твердо стоит на ногах.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за быстро выросших цен на газ. Позже они переросли в беспорядки и погромы. Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения, который продлился до 19 января. Он также отправил в отставку правительство и заморозил цены на топливо на продолжительное время.