Президент Токаев назвал истинную причину беспорядков в Казахстане

Слишком большое расслоение в доходах бедных и богатых казахстанцев стало причиной январских беспорядков. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его слова привело РИА «Новости».

Протестные акции показали проблемы, которые копились в Казахстане годами. Расслоение в доходах населения глава государства назвал «зажженной спичкой около пороховой бочки».

Этим не преминули воспользоваться организованные террористические группировки, считает он.

«Перед нами стоит стратегическая задача по трансформации всего общественного уклада», — заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан нуждается в реальных реформах, которые ответят на запросы населения.

Протестные акции в Казахстане начались 2 января, в городах Актау и Жанаозен, из-за двукратного повышения розничной стоимости сжиженного автомобильного газа на АЗС. Позднее протесты перекинулись на остальные города страны.

Токаев ввел в Казахстане режим чрезвычайного положения до 19 января, отправил в отставку правительство и заморозил цены на газ на ближайшие шесть месяцев.

Президент попросил помощи миротворческих сил по линии ОДКБ, военные прибыли в Казахстан для охраны государственных объектов от протестующих.

Последняя группа российских миротворцев покинула Казахстан 19 января.