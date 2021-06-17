Путин заявил, что гонка вооружений ведется не по вине России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что гонка вооружений скрыто или открыто, но идет. И это происходит не по вине России, подчеркнул он. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с выпускниками Высшей школы госуправления, написала газета «Известия».

«Есть вещи, которые представляют для нас и США абсолютный приоритет и интерес, в том числе по гонке вооружений и региональным конфликтам», — сказал российский лидер.

Путин ранее заявил, что образ его американского коллеги Джо Байдена, который рисуют в американских и российских СМИ, не имеет ничего общего с действительностью. Путин назвал Байдена профессионалом, рассказал RT.

Президенты России и США по итогам прошедшего накануне саммита в Женеве выпустили совместное заявление о поддержке стратегической стабильности. В документе Путин и Байден подчеркнули, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней не может быть победителей. А недавнее продление договора СНВ свидетельствует о приверженности двух стран контролю над вооружениями.