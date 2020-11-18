Президент Владимир Путин оценил сроки выполнения теста на коронавирус. По его словам, принятые 48 часов — это долго.

«Норматив проведения тестирования не позднее 48 часов — все-таки это тоже долго», — заявил Путин. Его процитировал ТАСС.

По его мнению, за двое суток больной может заразить близких или коллег. Глава государства отметил, что ни одна тест-система со стопроцентной точностью не может определить, есть у человека коронавирус или нет. Путин предложил увеличить количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин.

До последнего времени срок ожидания результатов тестов ПЦР составлял три дня. Позже его сократили до двух суток. Вице-премьер Татьяна Голикова настаивает, что сделать качественный тест менее чем за 48 часов не получится. Об этом написало РИА «Новости».

Голикова также рассказала, что до 10 декабря в гражданский оборот уже поступят небольшие партии вакцины от коронавируса от центра «Вектор». Кроме препарата «ЭпиВакКорона» в России зарегистрирована еще одна противокоронавирусная вакцина — «Спутник V» от центра Гамалеи. Она стала первым в мире препаратом от коронавируса, прошедшим регистрацию.