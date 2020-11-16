Срок готовности теста на COVID-19 ограничили 48 часами

Сдавшим анализ на коронавирус должны сообщить результат в течение двух суток с момента взятия проб. Роспотребнадзор сделал это требование обязательным.

Ведомство внесло изменение в постановление о правилах по профилактике COVID-19. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию», — уточнили в Роспотребнадзоре. Прошедшему тест пациенту сообщать о полученных результатах в пределах указанного времени.

Подтвержденным коронавирусом будут считать случай, когда у прошедшего определят антиген возбудителя инфекции «любым из методов <…> с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ».

Минимальный уровень тестирования при этом должен находиться в пределах 200 тестов на 100 тысяч населения.

Переболевших COVID-19 будут выписывать из больниц, если один тест на наличие SARS-CoV-2 окажется отрицательным. Ранее для это требовалось два анализа, подтверждавших, что вируса в организме больше нет.

Для контактировавших с зараженными отменили обязательный тест для выхода из самоизоляции. Его придется сдавать только при проявившихся симптомах коронавируса.