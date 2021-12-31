Экс-сенатор США Маркс: очень важно, что Путин и Байден переговорили

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена едва ли на что-то глобально повлияли, но то, что президенты России и США переговорили, уже очень важно. Об этом бывший американский сенатор-республиканец Брюс Маркс заявил газете «Известия».

Маркс отметил, что не назвал бы это переговорами. По его словам, речь скорее идет об обсуждении, в котором главы государств делились своим мнением.

«Я не думаю, что глобально это на что-то повлияло, но очень важно, что они переговорили. Значит, они все еще открыты к диалогу», — указал экс-законодатель.

Американский лидер в переговорах с Путиным пытался предстать в образе «твердого» политика, прежде всего, в глазах жителей США, по мнению Маркса.

Путин не желает для своей страны очередных санкций, отметил экс-сенатор. По его словам, президент РФ в силах предотвратить это: если в отношении Украины не будет никаких действий со стороны России, то и дополнительных санкций не последует.

«Слава богу, что они все обсудили и теперь мы можем спокойно пойти отмечать Новый год и надеяться на хорошие отношения между странами в 2022-м», — резюмировал политик.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в ночь с 30 на 31 декабря. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы сообщил, что лидеры договорились продолжить диалог в новом году.