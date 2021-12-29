Путин забросил 7 шайб Лукашенко

Подошел к завершению товарищеский хоккейный матч, в котором приняли участие главы России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко играли вместе за «белых» против «красных», передало РИА «Новости».

Матч состоялся в Стрельне в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж». Счет на третьей минуте открыл Путин, вторую шайбу забил Лукашенко. В итоге российский лидер забил семь шайб, а белорусский — только две. Путин традиционно играл под номером 11, Лукашенко — под номером один.

Кроме них, играли звездные игроки, включая Вячеслава Фетисова, а также генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. Был среди игроков и сын Александра Лукашенко Николай, забивший четыре шайбы.

Ранее на встрече Путин объяснил пользу сотрудничества с Белоруссией. Оно основано не на политике, а на экономической составляющей, поскольку белорусская экономика находится в довольно здравом состоянии. Также были озвучены планы по проведению совместных российско-белорусских учений в начале 2022 года.