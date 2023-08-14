Власть 14 августа 2023, 14:45 Путин выступил за создание кластера международного ядерного образования в Обнинске Путин поддержал идею Росатома создать кластер ядерного образования в Обнинске РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин счел хорошей идеей создать в Обнинске кластер международного ядерного образования на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ). Тему он обсудил на встрече с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым, сообщил ТАСС.

Лихачев представил российскому лидеру идею и рассказал, что кластер хотят сделать именно в этом городе, поскольку он с территориальной точки зрения хорошо расположен — недалеко от Москвы и аэропортов.

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«Я думаю, что это востребовано, конечно, у нас партнеров много», — ответил глава государства.

Лихачев добавил, что госкорпорация после покупки Буденновского месторождения в Казахстане заняла второе место по запасам урана.

«Входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле и лидерство это сохраняем», — подчеркнул глава Росатома.

Он поблагодарил Путина за поддержку в этом вопросе.