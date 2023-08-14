Технологии 14 августа 2023, 14:45 Урановые запасы Росатома назвали вторыми в мире Глава Росатома Лихачев заявил о выходе на второе место по мировым запасам урана РИА «Новости»

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Госкорпорация «Росатом» вышла на второе место в мире по запасам урана. Это стало возможным, благодаря покупке месторождения Буденновское в Казахстане. Как сообщила пресс-служба Кремля, об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Руководитель «Росатома» поблагодарил главу государства за оказанную поддержку при заключении сделки.

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«Мы уверенно вышли на второе место по запасам и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем», — заявил Лихачев.

Он добавил, что «Росатом» нарастил поставки продукции ядерного топливного цикла в дружественные страны Азии, Африки и Ближнего Востока. По словам Лихачева, перспектив на европейском рынке сейчас нет из-за недружественного отношения к России.

Потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной, [есть] в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять», — пообещал глава Росатома.

Лихачев добавил, что госкорпорация сохранила мировое лидерство в экспорте атомных станций. Сейчас она реализует сразу 22 проекта. В том числе АЭС в Белоруссии, где предстоящей осенью запустят второй блок.

Соглашение о постройке первой в мире атомной электростанции малой мощности подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации «Росатом» и временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. Энергия от нового объекта получат населенные пункты и золоторудный рудник «Совиное».