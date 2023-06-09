Власть 09 июня 2023, 14:58 Путин и Лукашенко обсудят ситуацию с безопасностью с глазу на глаз Путин заявил, что обсудит с Лукашенко ситуацию с безопасностью с глазу на глаз РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсудит ситуацию с безопасностью один на один. Об этом сообщил глава российского государства.

«С точки зрения безопасности — это уж мы сейчас с глазу на глаз поговорим», — сказал Путин.

Реклама

Российский лидер отметил, что высоко ценит развитие экономических отношений между Россией и Белоруссией, которые развиваются «необычно хорошо».

По словам Путина, им есть, что обсудить с Лукашенко: и вопросы безопасности, и экономического взаимодействия.

Президент обратил внимание, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется после того, как 7–8 июля завершится подготовка сооружений для него.

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов. Размещение в Белоруссии ядерного оружия различных типов — ответный шаг по сдерживанию НАТО, написал RT.