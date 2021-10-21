Путин высказался о перспективах урегулирования кризиса на Карабахе

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и остановить кровопролитие в Карабахе.

Кризис был решен, но стороны конфликта должны оценить преимущества мирного существования. Как сообщило РИА «Новости», по мнению главы государства, нужно создать условия для долгосрочного урегулирования в Карабахе.

«В целом получается сохранить ситуацию в Карабахе, избежать инцидентов не всегда удается, трудно представить идеалистическую картину после стольких лет противостояния», — оценил обстановку в регионе Путин.

Он подчеркнул, что разрешить ситуацию на границе в Карабахе без России нельзя. Карты о границах находятся в российском Генштабе.

Ранее Путин во время заседания клуба подчеркнул, что для эффективного использования российской «мягкой силы» нужно уважать себя и не «лезть из кожи вон», доказывая, что мы хорошие.