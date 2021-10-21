Владимир Путин высказался о российской «мягкой силе»

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение по поводу российской «мягкой силы». Он заявил, что для ее эффективности нужно в первую очередь уважать самих себя и не лезть из кожи вон.

«Себя уважать — вот это главное. Не нужно из кожи лезть вон, чтобы кому-то доказывать, что мы хорошие, ну не надо этого делать. Вот это самое главное. Относиться с уважением к себе, к своей истории, своей культуре, и люди к вам потянутся», — сказал Путин на Валдайском форуме, отвечая на соответствующий вопрос.

Слова Владимира Путина опубликовало «РИА Новости». В ходе форума российский лидер ответил на многие вопросы. В том числе о том, что он думает по поводу ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Путин сказал, что для нее вполне возможным было бы остаться еще на один срок — даже несмотря на то, что она занимала высокую должность на протяжении последних 16 лет.

Высказался Путин и о ситуации на Украине, которую он назвал тупиковой. Российский лидер считает, что сейчас этой страной руководит не президент, а целая группа людей. Путин сомневается, что украинцам действительно позволено выбирать власть законными способами.