Путин не стал оценивать справедливость приговора Сафронову | 360°

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Путин не стал оценивать справедливость приговора Сафронову

Президент Путин не стал оценивать справедливость приговора журналисту Сафронову

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Президент Владимир Путин заявил, что знает о вынесении приговора журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене. Глава государства отметил, что не возьмется судить справедливость этого решения, сообщил ТАСС.

Путин рассказал, что Сафронов был не только журналистом, но занимал должность советника Роскосмоса. Президент знает, что суд назначил обвиняемому по делу о госизмене наказание в виде лишения свободы на 22 года.

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«Насколько оно справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, я не берусь судить. Здесь вот генеральный прокурор есть, если он считает, что это избыточное, слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать», — подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что спецслужбы следили за Сафроновым несколько лет.

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Об уголовном деле высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал приговор журналисту «очень суровым».

Владимир Путин

Иван Сафронов

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