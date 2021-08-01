Путин выразил соболезнования родным Засурского

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам президента журфака МГУ Ясена Засурского, умершего в воскресенье. Об этом РИА «Новости» сообщили в Кремле.

Глава государства выразил глубокие соболезнования родственникам и коллегам Засурского.

О смерти президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова стало известно утром в воскресенье. Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни. Он был доктором филологических наук и профессором самого престижного вуза страны. Засурский был деканом журфака МГУ на протяжении 42 лет. В 2007 году он стал президентом факультета.

Многие знаменитые выпускники Ясена Засурского считают, что именно он создал современную журналистку. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее поделился с «360» своими воспоминаниями о Засурском, которого назвал легендой. Соловьев гордится тем, что СЖР удалось добиться присвоения Засурскому звания заслуженного журналиста России. Он посвятил профессии всю свою жизнь.

Доцент факультета журналистики МГУ Григорий Прутцков заявил, что Засурский навсегда останется живой легендой. По его словам, он такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике.