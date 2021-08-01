Президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни. Всю свою жизнь он посвятил профессии. Знаменитые выпускники говорят, что именно он создал современную журналистику. Они поделились воспоминаниями об учителе, которого называют великим.

Родной отец для тысячи журналистов

«Конечно, Засурский — легенда. За многие десятилетия он стал родным отцом для тысячи журналистов, самых известных журналистов, прошедших через московский журфак. Все эти годы студенты сочиняли про своего декана легенды. А теперь он и сам стал легендой», — рассказал в беседе с «360» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Соловьев вспомнил, как Засурский оппонировал на защите его диплома в 1990 году. Диплом был про информационные программы Югославии. Тогда у них получился интересный разговор.

«Через много лет он меня встретил и сказал: „Вот не зря пятерку тогда поставили, хорошо вы работали из Югославии“. Он помнил всех, он помнил имена, даты окончания, темы дипломов», — отметил телеведущий.

Соловьев подчеркнул, что гордится тем, что Союзу журналистов удалось добиться для него звания заслуженного журналиста России, которое не могло дождаться его более 40 лет. В списке тех, кто получил это звание, под номером один — Ясен Засурский, добавил Соловьев.

Традиция свободомыслия

Засурский был деканом факультета журналистики на протяжении 42 лет. В этот период журфак МГУ стал одним из ведущих центров подготовки работников СМИ. Многие выпускники 1970—1980-х годов создавали современную российскую журналистику и телевидение, каким все его знают.

«Многие журналисты, включая меня, учились на его факультете, и по происшествии лет могу сказать, что сохранявшаяся там — сколько было возможно — традиция университетского свободомыслия была одним из самых важных завоеваний и достижений Засурского», — написал в своем Instagram журналист и телеведущий Алексей Пивоваров.

В 2007 году профессор Засурский по собственному желанию ушел в отставку с поста декана и стал президентом факультета журналистики МГУ. Раньше такой должности не существовало.

Он и был журфаком МГУ

Ясен Засурский активно занимался научной деятельностью. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию «Путь Теодора Драйзера к коммунизму». После работал научным редактором в издательстве иностранной литературы. Все, кто его знал, по праву говорят, что Засурский был великим человеком, занимающийся серьезными темами. При этом он успевал взращивать настоящих профессионалов.

«Ясен Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. И чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно — великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни. Все теперь будет тем более не так», — написал на своей странице в Facebook главный редактор журнала «Русский пионер», журналист кремлевского пула Андрей Колесников.

Достижения известного журналиста подтверждаются также многочисленными медалями. За свою жизнь Засурский получил восемь наград. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики, орден Дружбы за заслуги в научной и педагогической деятельности и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, орден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», а еще Засурскому была вручена золотая медаль ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. В 2018 году за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу он получил заслуженного журналиста Российской Федерации.

Не бойтесь ничего, если верите в цель

Российский журналист, сооснователь и главный редактор Baza Никита Могутин в своем Telegram-канале рассказал, что то время, когда он учился в МГУ при Засурском, было волшебным.

«Ясен Николаевич еще был деканом и даже вел лекции, которые по началу посещали вообще все, на одной из них он рассказал, что есть „Живой Журнал“ и все должны себе его завести и писать в него свои новости: „Учитесь быть наблюдателями“», — вспомнил Могутин. Журналист рассказал, что сохранил в себе эту привычку на долгие годы — и даже когда «Живой Журнал» уже устарел, продолжил писать в нем заметки — для себя.

Учил журналистике, за которую не стыдно

Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина рассказала, что благодаря Ясену Засурскому она узнала, что существует понятие «человек мира».

«Журфак, на который мы пришли учиться в свое время, был синонимом фамилии Засурский. Декан нашего факультета — Ясен Николаевич — был олицетворением всего — и факультета, и нашего образования. Мы говорили „журфак“ подразумевали „Засурский“ и наоборот», — написала она на своей странице в Fасebook.

Альперина вспомнила, как декан целовал руки девочкам-студенткам, сразу давая понять, что интеллигентность, рыцарство и благородство еще существуют.

«Засурский учил такой журналистике, за которую не стыдно. Мне тысячу, нет, миллион, раз повезло — я поступила в аспирантуру к нему на кафедру. Раз в неделю мы приезжали в кабинет к нему на занятия. Среди книг и журналов с трудом находились места для нас, аспирантов», — добавила журналистка.

Она подчеркнула, что час, проведенный с таким человеком, не измеришь никакими деньгами. Хотя тогда не все это еще понимали.

«Вспоминается наша дурашливая студенческая песенка: „Я спросил у Ясена…“. Там было продолжение: „Где моя стипендия?“. И теперь вот нельзя у него ничего больше спросить — ни в шутку, ни всерьез», — заключила Альперина.

Стал легендой

Доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Григорий Прутцков тоже поделился своими воспоминаниями, связанными с Засурским. Он отметил, что декан навсегда останется для всех живой легендой, потому что учитель в своих учениках «приобретает настоящее бессмертие».

«Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны. Он пришел работать в МГУ еще при Сталине. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырех генеральных секретарей и трех президентов — от Брежнева до Путина», — написал он в Instagram.

В России менялись президенты, а президент журфака оставался неизменным. Преподаватель, заведующий кафедрой, заместитель декана, декан, президент — во всех своих ипостасях Засурский олицетворял олицетворял учителя, способного увлечь многочисленных учеников, подчеркнул Прутцков. Он мог поддержать человека в трудную минуту или разрядить напряженную обстановку доброй шуткой.

«Рассказы выпускников о своем наставнике, а их у профессора Засурского несколько десятков тысяч, давно превратились в легенды. Легендой стал и сам президент журфака», — добавил доцент.

«Научитесь, пожалуйста, учиться»

Выпускник Засурского журналист и корреспондент Роман Супер поделился с подписчиками в Facebook, что его годы обучения в МГУ были праздником благодаря Засурскому.

«Человек, который всю свою жизнь делал лучше: студентов, профессию, страну. Человек, который мои университетские годы превратил в праздник длиною в пятилетку», — написал Супер.

Как-то Засурский в коридоре сказал тогда еще начинающему журналисту, что всегда есть возможность «оставаться нормальным парнем» и пробовать делать журналистику, похожую на литературу или кино.

«Последний раз я виделся с Ясеном Николаевичем лет пять-шесть назад на журфаке. Мы записали интервью, которое я очень люблю», — вспомнил Супер.

Интервью кончалось вопросом о том, какое завещание Засурский оставил своим студентам и выпускникам после смерти. Журналист ответил коротко: «Ребята, научитесь, пожалуйста, учиться».