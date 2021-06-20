Путин выразил соболезнования родным тележурналиста Лысенко

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким тележурналиста и гендиректора «Общественного телевидения России» (ОТР) Анатолия Лысенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Анатолий Лысенко скончался в воскресенье, 20 июня, на 85-м году жизни, написало РИА «Новости» со ссылкой на президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. В пресс-службе ОТР сообщили, что тележурналист скончался от продолжительной болезни, но чем он болел, не уточнили.

В 2012-м году президент РФ Владимир Путин назначил Лысенко генеральным директором «Общественного телевидения России». В 2002-м году он стал президентом Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио». За свою плодотворную работу Лысенко получил награду «Заслуженный деятель искусств России», «Заслуженный журналист России», также он был лауреатом Государственной премии СССР и премии правительства РФ. Известно, что именно Лысенко предложил Владиславу Листьеву идею создания телеигры «Поле Чудес», которая до сих пор популярная среди россиян.