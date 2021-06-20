Умер тележурналист Анатолий Лысенко

В воскресенье стало известно о смерти тележурналиста Анатолия Лысенко. Он скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ОТР.

«Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни», — передал ТАСС слова представителя организации.

Какая конкретно у Лысенко была болезнь, не уточняется.

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссер, продюсер. Он родился 14 апреля 1937 года в Виннице. В 1960-м году окончил экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта. В 2012-м году президент РФ Владимир Путин назначил его генеральным директором «Общественного телевидения России». В 2002-м году он стал президентом Международной общественной организации «Международная академия телевидения и радио».

С 14 апреля 1987 года руководил программой «Взгляд». Лысенко предложил Владиславу Листьеву идею создания телеигры «Поле Чудес». Помимо этого, Лысенко — заслуженный деятель искусств России, заслуженный журналист России, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства РФ.