Мир 12 сентября 2023, 15:18 Число пропавших без вести после наводнения в Ливии возросло Красный Крест: 10 тысяч человек пропали без вести после наводнения в Ливии Unsplash

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Количество пропавших без вести в результате наводнения на территории Ливии увеличилось до 10 тысяч. Данные привел представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан, сообщило агентство Reuters.

«Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации, что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 тысячам», — заявил Рамадан.

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По его словам, в стране существуют проблемы с доступом к медицинским услугам, нет достаточного количества средств для организации пунктов временного размещения, есть трудности с продовольствием. В связи с этим МККК может попросить экстренного финансирования для поддержки пострадавших от наводнения.

Циклон «Даниэль»10 сентября пришел на северо-восток Ливии. Из-за него в городах, находящихся на побережье Средиземного моря, начались дожди с грозами. Об этом напомнил ТАСС.

Многие жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты оказались в воде. Самый большой удар стихии пришелся по городу Дерна, там сложилась катастрофическая ситуация.