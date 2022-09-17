Путин поблагодарил главу Узбекистана за организацию саммита ШОС | 360°

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Путин поблагодарил главу Узбекистана за организацию саммита ШОС

Президент России Путин поблагодарил Шавката Мирзиеева за организацию саммита ШОС

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву за организацию саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Глава государства отметил, что мероприятие прошло хорошо, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Мирзиеев побеседовали по телефону. Стороны обсудили состоявшийся саммит и некоторые вопросы актуальной двусторонней повестки, в том числе и в экономической сфере.

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Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

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«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Саммит ШОС в Самарканде прошел 15–16 сентября. Государства, входящие в организацию, в том числе договорились об укреплении сотрудничества в области зеленой и цифровой экономики.

Владимир Путин

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