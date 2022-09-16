Страны ШОС укрепят сотрудничество в сфере зеленой и цифровой экономик | 360°

Мир 16 сентября 2022, 15:23 Поделиться Telegram

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Viber Страны ШОС укрепят сотрудничество в сфере зеленой и цифровой экономик Заявление стран ШОС: организация будет развивать сотрудничество в сфере цифровой экономики РИА «Новости»

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Страны-участницы ШОС будут укреплять сотрудничество в области зеленой и цифровой экономик. Об этом говорится в заявлении Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок.

«Будем содействовать углублению взаимодействия в различных секторах, росту взаимной торговли между государствами — членами ШОС, в том числе по следующим направлениям: укрепление инвестиционного сотрудничества в областях цифровой и зеленой экономики, устойчивого развития, содействие цифровой и низкоэмиссионной трансформации цепочек производства и поставок в соответствии с определяемыми на национальном уровне вкладами», — сказано в тексте документа, который опубликовала пресс-служба Кремля.

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Страны организации также договорились оказывать содействие в области снижения выбросов парниковых газов, совершенствованию инфраструктуры, в частности, в секторы энергетики.

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В документе отметили, что лидеры стран ШОС высказались за формирование системы чистой, низкоуглеродной, эффективной и безопасной энергетики, а также разделение видов энергоносителей и источников энергии.

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