Власть 22 апреля 2024, 16:17 Путин встретится со строителями БАМа Путин вручит государственные награды строителям БАМа 23 апреля РИА «Новости»

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Участники строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) получат государственные награды в ближайший вторник, 23 апреля. Как сообщила пресс-служба Кремля, с ветеранами всесоюзной стройки и представителями транспортной отрасли встретится президент России Владимир Путин.

Мероприятие приурочили к 50-летию с начала строительства магистрали.

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«Владимир Путин примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Глава государства вручит государственные награды представителям транспортной отрасли», — указали в сообщении.

О необходимости продолжать развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей президент России заявил на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая прошла в Кремле.

На открытой части встречи российский лидер напомнил, что отец президента Азербайджана Гейдар Алиев курировал прокладку БАМ в советское время.

«По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. И мы это не только знаем, мы помним, мы очень благодарны ему, храним память об этом», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что крупнейшие транспортные артерии Сибири важны не только для России, но и всех членов СНГ.