04 марта 2024, 12:28
Путин встретится с Собяниным 4 марта
Песков: президент России Путин примет в Кремле мэра Москвы Собянина 4 марта
Президент Владимир Путин 4 марта примет мэра Москвы Сергея Собянина в Кремле с докладом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что крупных публичных мероприятий в понедельник у Путина не планируется.
Реклама
«Сегодня на повестке дня у президента доклад Сергея Собянина о том, как развивалась Москва за истекший год, за последний период, каковы итоги развития», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».
Песков добавил, что президент уделяет повышенное внимание столице и регулярно «сверяет время» с ее мэром.
Ранее Сергей Собянин прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию. Мэр Москвы отметил, что Россия невзирая на санкции уверенно смотрит в будущее и строит стратегические планы по всем направлениям, сохранилась четкая установка на активное импортозамещение — теперь его наращивание стало конкретной задачей.
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Сергей Собянин
Москва
Реклама
Реклама