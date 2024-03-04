Власть 04 марта 2024, 12:28 Путин встретится с Собяниным 4 марта Песков: президент России Путин примет в Кремле мэра Москвы Собянина 4 марта Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress

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Президент Владимир Путин 4 марта примет мэра Москвы Сергея Собянина в Кремле с докладом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что крупных публичных мероприятий в понедельник у Путина не планируется.

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«Сегодня на повестке дня у президента доклад Сергея Собянина о том, как развивалась Москва за истекший год, за последний период, каковы итоги развития», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Песков добавил, что президент уделяет повышенное внимание столице и регулярно «сверяет время» с ее мэром.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию. Мэр Москвы отметил, что Россия невзирая на санкции уверенно смотрит в будущее и строит стратегические планы по всем направлениям, сохранилась четкая установка на активное импортозамещение — теперь его наращивание стало конкретной задачей.