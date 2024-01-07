Власть 07 января 2024, 00:04 Путин встретит Рождество с семьями погибших героев СВО Песков: Путин встретит Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями героев СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин посетит рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа, находящемся в подмосковной президентской резиденции в Ново-Огареве. С ним будут присутствовать семьи погибших героев специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент встретился с семьями бойцов, погибших в ходе СВО, в канун Рождества. Родственники погибших военнослужащих встретят праздник вместе с президентом.

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В 2022 году Путин уже встречал Рождество в храме в подмосковной резиденции. Храм Спаса Нерукотворного Образа представляет собой каменное строение. Его построили в 1765 году.

Позже здание перестраивали в 1932 году и реставрировали в 2004 году. Тогда же храм стал домовой церковью резиденции российского президента. Для местных жителей в селе Усово построили новый Спасский храм.

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