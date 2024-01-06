Общество 06 января 2024, 23:19 «Если с нами Бог, то с нами и победа». Патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя в сочельник РИА «Новости»

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Накануне главного праздника всех православных — Рождества Христова — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в храме Христа Спасителя. Священнослужитель напомнил, что вера помогает человеку без страха и уныния преодолевать трудности.

«Каждый церковный праздник, каждый воскресный день, каждая Божественная литургия открывают нам и еще раз напоминают о том, что Бог всесилен. Если с нами Бог, то с нами правда, с нами и победа», — заявил патриарх.

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Накануне патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и заявил о спасительной силе любви в традиционном Рождественском послании. По мнению священнослужителя, именно это в этом чувстве заключается смысл человеческой жизни. Патриарх добавил, что спасительная сила любви может исцелить равнодушие, злобу и ненависть.