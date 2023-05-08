Власть 08 мая 2023, 21:35 Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым Песков рассказал о беседе Путина с президентом Узбекистана Мирзиеевым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 мая, встретился и провел беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что встреча президентов прошла Кремле. Песков напомнил, что Миризиеев прибыл в Москву с рабочим визитом Путина и он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Реклама

Президент России Владимир Путин в своем послании лидерам бывших советских республик написал, что духовное наследие Победы в Великой Отечественной войне способствует плодотворному развитию отношений между странами и народами.

Российский лидер особо отметил, что все воздают дань уважения и признательности ветеранам, чьи подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу сокрушили нацистских захватчиков и не позволили поработить родную землю.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мир сейчас имеет дело с проявлениями нацизма, поэтому важно напоминать о Победе и об освобождении от фашизма.