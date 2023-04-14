14 апреля 2023, 12:32
Россия подтвердила визит министра обороны Китая в страну
Шойгу и глава Минобороны КНР обсудят взаимодействие в оборонной сфере
Министр обороны Сергей Шойгу проведет встречу с китайским коллегой Ли Шанфу, который прибудет в Россию 16–18 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.
Стороны обсудят актуальные вопросы региональной и глобальной безопасности, а также взаимодействие в оборонной сфере.
Реклама
В марте российский министр поздравил китайского коллегу с назначением на пост, отметив, что отношения двух стран стали опорной международной безопасности, выйдя на беспрецедентно высокий уровень.
Также Шойгу отметил, что Китай стал традиционным соорганизатором конкурсов Армейских международных игр.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе каждый год проходят морские и воздушные патрулирования. Также на территории Китая провели оперативно-стратегические учения «Взаимодействие/Сибу».
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что мирные переговоры являются основным способом урегулирования ситуации на Украине.
Минобороны РФ
Россия
Китай
Реклама
Реклама