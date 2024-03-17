Армия 17 марта 2024, 17:37 Предложения об обеспечении средствами реабилитации бойцов СВО проработают к концу июня Путин поручил проработать вопрос обеспечения бойцов СВО средствами реабилитации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по обеспечению участников специальной операции средствами реабилитации. Поручение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Кабмину необходимо выполнить поручения до 30 июня.

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«Правительству России совместно с фондом поддержки участников СВО „Защитники Отечества“ подготовить и предоставить свои предложения по совершенствованию механизма обеспечения участников специальной военной операции современными техническими средствами реабилитации», — указали в поручении Путина.

Ответственными за выполнение задачи назначены глава правительства Михаил Мишустин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Путин также поручил правительству внести поправки в законодательство, чтобы исключить начисление процентов по кредитам для участников специальной операции в течение льготного периода.