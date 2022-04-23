Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Россию

Самолет делегации Фонда Андрея Первозванного, вылетевший из Израиля с частицей Благодатного огня из Иерусалима, приземлился в аэропорту Внуково-3. Об этом сообщил ТАСС.

Прямо в аэропорту святыню передали представителям епархий Русской православной церкви (РПЦ). Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова.

На протяжении более десяти веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии — часовне над Гробом Господним — в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.

В России в течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья. Все желающие смогут возжечь от него свои лампады в течение Светлой Седмицы. Также огонь отвезут в Санкт-Петербург и другие города России.

В МЧС сообщили, что обеспечение противопожарной безопасности в период Пасхи находится на контроле ведомства. На дежурство заступают более девяти тысяч представителей личного состава федеральной противопожарной службы, около одной тысячи единиц спецтехники, развернуто 3,5 тысячи временных постов. На контроле спасателей находятся более 10 тысяч храмов по всей России.