Путин вручил Шойгу орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

«Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал Указ о награждении главы оборонного ведомства орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — уточнили представители Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Сергея Шойгу с 65-летним юбилеем. По его словам, глава Министерства обороны внес особый вклад «в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».