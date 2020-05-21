Министру обороны РФ Сергею Шойгу исполнилось 65 лет

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил с 65-летним юбилеем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он отметил, что за 30 лет службы глава военного ведомства внес особый вклад в укрепление обороноспособности страны и сохранение народных традиций.

В опубликованном МИД заявлении Лавров сообщил, что много лет знает Шойгу как надежного друга и высочайшего профессионала. Дипломат подчеркнул, что для многих глава Минобороны стал ярким примером самоотверженности, мужества и верности долгу.

«Невозможно переоценить ваш вклад в становление современной системы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннее укрепление обороноспособности страны, в сохранение традиций нашего народа», — сказано в поздравлении.

Сергей Лавров подчеркнул, что дорожит дружбой с Сергеем Шойгу, и всегда рад встрече, где бы она не состоялась.

К юбилею знаменитого земляка сотрудники Центра тувинской культуры посвятили ему традиционное тувинское восхваление. Они пожелали «Кованному из стали» крепкого здоровья.