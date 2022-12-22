22 декабря 2022, 17:50
Путин вручил Кадырову орден Александра Невского
Глава Чечни Кадыров сообщил, что получил из рук Путина орден Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом главы республики написал в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер счел награду большой честью. Кадыров подчеркнул, что Путин является для граждан страны ярким примером истинного патриота.
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«Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего», — подчеркнул Кадыров.
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Глава Чечни напомнил, что страна переживает сейчас сложный период, ощущает давление Запада. Недоброжелатели стремятся заменить традиционные ценности новыми «современными» идеалами.
Нынешняя мировая политика, добавил Кадыров, с агрессивным отношением недружественных стран подталкивает россиян удвоить усилия для обеспечения безопасности.
Ранее Кадыров выразил гордость за дочерей, попавших в санкционный список Евросоюза.
Награды
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
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