Власть

22 декабря 2022, 17:50

Путин вручил Кадырову орден Александра Невского

Глава Чечни Кадыров сообщил, что получил из рук Путина орден Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом главы республики написал в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер счел награду большой честью. Кадыров подчеркнул, что Путин является для граждан страны ярким примером истинного патриота.

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«Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего», — подчеркнул Кадыров.

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Глава Чечни напомнил, что страна переживает сейчас сложный период, ощущает давление Запада. Недоброжелатели  стремятся заменить традиционные ценности новыми «современными» идеалами.

Нынешняя мировая политика, добавил Кадыров, с агрессивным отношением недружественных стран подталкивает россиян удвоить усилия для обеспечения безопасности.

Ранее Кадыров выразил гордость за дочерей, попавших в санкционный список Евросоюза.

Награды

Рамзан Кадыров

Владимир Путин

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