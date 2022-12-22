Путин вручил Кадырову орден Александра Невского

Глава Чечни Кадыров сообщил, что получил из рук Путина орден Александра Невского

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Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом главы республики написал в своем Telegram-канале.