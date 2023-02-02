Важное 02 февраля 2023, 16:14 Путин отметит 80-летие победы в Сталинградской битве в Волгограде Путин в день 80-летия победы в Сталинградской битве прибыл в Волгоград РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где сегодня отмечают 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве. Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях и встретится с представителями патриотических и организаций, сообщил ТАСС.

Планируется, что президент сначала посетит Зал воинской славы на Мамаевом кургане, где возложит венок к Вечному огню, а после выступит на торжественном концерте.

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Помимо этого, глава государства пообщается с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. В графике Путина также есть рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Сталинградской битва стала переломным моментом Великой Отечественной войны. Сражение длилось 200 дней и ночей: 2 февраля 1943 года Красная армия смогла остановить наступление врага, преломив ход войны. Силы фашистской Германии разбили и обратили в бегство.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее отметила, что историческое значение победы в Сталинградской битве с годами раскрывается все полнее.

«Сталинград стал символом беспримерного мужества», — подчеркнула она.