Путин вошел в топ-10 самых уважаемых мужчин мира

Владимир Путин вошел в число 10 самых уважаемых мужчин мира. Рейтинг создали на основе опроса граждан из 38 стран. Общественное мнение собрал британский социологический институт YouGov.

Российский лидер поднялся на три строчки рейтинга по сравнению с 2020 годом: он занял девятое место списка, обойдя в топ-10 основателя Alibaba Group Джека Ма.

Лидеры остались те же, что были годом ранее. Первое место у экс-президента США Барака Обамы. За ним следует основатель Microsoft Билл Гейтс, замыкает тройку председатель КНР Си Цзиньпин.

Также с четвертого по восьмое места заняли футболист Криштиану Роалду, актер Джеки Чан, предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, еще один футболист Лионель Месси, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В топ-20 вошли также экс-президент США Дональд Трамп (13 место), Папа Римский Франциск (16 место) и нынешний американский лидер Джо Байден (20 место).

Самой уважаемой женщиной опрошенные считают супругу Барака Обамы Мишель, которая не сдает лидерских позиций третий год подряд. За ней следуют актриса Анджелина Джоли и британская королева Елизавета II.

Ранее сообщалось, что читатели американского журнала Time выбрали человеком года президента Бразилии Жаира Болсонару. За лидера страны проголосовали 24%. Вторую строчку рейтинга занял бывший президент США Дональд Трамп. Его кандидатуру поддержали 9% читателей издания. На третьем месте списка оказались врачи, борющиеся с распространением коронавируса. За них проголосовали 6,3% пользователей.