Читатели Time выбрали человеком года президента Бразилии

Читатели американского журнала Time выбрали человеком года президента Бразилии Жаира Болсонару. За лидера страны проголосовали 24% человек.

«Из более чем девяти миллионов голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год — к сожалению или к счастью — Болсонару получил 24% голосов», — сообщили авторы материала.

Вторую строчку рейтинга занял бывший президент США Дональд Трамп. Его кандидатуру поддержали 9% читателей издания. На третьем месте списка оказались врачи, борющиеся с распространением коронавируса. За них проголосовали 6,3% пользователей.

Человека года по мнению редакции журнала должны объявить 13 декабря. В 2020 году им стал президент США Джо Байден вместе со своей напарницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Читатели же выбрали медиков, работников служб доставки, сотрудников продуктовых магазинов и всех остальных, рисковавших своей жизнью во время пандемии коронавируса. За последние годы мнение редакции и читателей ни разу не совпадали.