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    08 декабря 2021, 05:08

    Читатели Time выбрали человеком года президента Бразилии

    Дарья Бунякова

    Читатели американского журнала Time выбрали человеком года президента Бразилии Жаира Болсонару. За лидера страны проголосовали 24% человек.

    Читатели Time выбрали человеком года президента Бразилии

    «Из более чем девяти миллионов голосов, отданных читателями за того, кто, по их мнению, является человеком или группой, оказавшими наибольшее влияние на этот год — к сожалению или к счастью — Болсонару получил 24% голосов», — сообщили авторы материала.

    Вторую строчку рейтинга занял бывший президент США Дональд Трамп. Его кандидатуру поддержали 9% читателей издания. На третьем месте списка оказались врачи, борющиеся с распространением коронавируса. За них проголосовали 6,3% пользователей.

    Человека года по мнению редакции журнала должны объявить 13 декабря. В 2020 году им стал президент США Джо Байден вместе со своей напарницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Читатели же выбрали медиков, работников служб доставки, сотрудников продуктовых магазинов и всех остальных, рисковавших своей жизнью во время пандемии коронавируса. За последние годы мнение редакции и читателей ни разу не совпадали.