Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Работа над поправками в Конституцию России продолжается. В ближайшее время должно пройти второе чтение в Госдуме, поэтому Путин уже направил поправки к законопроекту. Документ президента состоит их 24-х страниц текста.

«Сейчас хочу сказать вам, что поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, поэтому надеюсь, что вам они также будут интересны», — цитирует спикера нижней палаты Вячеслава Володина РИА «Новости».

Он добавил, что президент России Владимир Путин направил предложения по поправкам в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству. Некоторые поправки озвучивались во время встреч с инициативной группой, с которой глава Кремля постоянно общался.

Сейчас над поправками в Конституцию работают члены рабочей группы. Предложенный президентом документ уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Теперь должно пройти второе чтение. Кроме того, 22 апреля россияне смогут проголосовать за изменения. День всероссийского голосования будет выходным. Поправки внесут в Конституацию, только если их принятие одобрит население страны.