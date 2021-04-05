Путин включил силовиков в закон о госзащите

Российский президент Владимир Путин подписал закон о расширении перечня лиц, подлежащих государственной защите. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, подписанный Путиным, предполагает госзащиту для госслужащих ВС РФ, принимавших участие в борьбе в терроризмом, а также для служащих органов внешней разведки — участников спецопераций. Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

В соответствии с законом госзащите подлежат и сотрудники Росгвардии, которые принимали участие в обеспечении общественного порядка и безопасности при наличии угрозы посягательства на жизнь и здоровье в связи со служебной деятельностью.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. В Кремле отметили, что мероприятие будет проходить в очной форме. Подробности, включая место проведения, сообщат позже.