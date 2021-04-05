Песков раскрыл деталь послания Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме. Остальные детали касательно ковидных ограничений пока прорабатываются. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются», — передал ТАСС его слова.

Также сегодня стало известно, что мероприятие пройдет 21 апреля. Место будет анонсировано позже. Дмитрий Песков пока не стал раскрывать точные темы, которые будут подняты.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков рассказал сегодня, что правительство России попросит перенести свой отчет Госдуме. Все дело в том, что дата совпала с посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Российский лидер начал готовиться к выступлению на ежегодном послании еще в начале марта. Все это время дата и формат послания не были известны.

До 11 апреля Владимир Путин планирует провести совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020 года, он также проведет несколько внутренних встреч.