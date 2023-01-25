Важное 25 января 2023, 12:40 Правительство России закрепит особый статус педагога Министр просвещения Кравцов: «Год педагога» подчеркнул важность этой профессии Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Работа педагогов — учителей и преподавателей — в России с каждым годом преобретает все большую значимость. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Он оценил статус педагога во время выступления в МГОУ. Мероприятие приурочили ко Дню студенчества.

Реклама

«Этот год объявлен годом педагога, он еще раз подчеркивает значимость профессии учителя», — сказал Кравцов.

По его словам, в этой сфере до сих пор не решен вопрос финансовой оценки труда преподавателей. Кравцов сказал, что этот вопрос постепенно решается.

«Поверьте: многое уже сделано и еще будет сделано», — заявил он.

В числе мер поддержки министр просвещения выделил социальные гарантии, снижение отчетности. Также Кравцов заявил, что в правительстве ведутся работы над закреплением особого статуса педагога. По его словам, он обсуждает эту тему с депутатами Госдумы.

Также глава Минпросвещения сообщил, что в России формируется суверенная система образования.