25 января 2023, 12:40
Правительство России закрепит особый статус педагога
Министр просвещения Кравцов: «Год педагога» подчеркнул важность этой профессии
Работа педагогов — учителей и преподавателей — в России с каждым годом преобретает все большую значимость. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Он оценил статус педагога во время выступления в МГОУ. Мероприятие приурочили ко Дню студенчества.
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«Этот год объявлен годом педагога, он еще раз подчеркивает значимость профессии учителя», — сказал Кравцов.
По его словам, в этой сфере до сих пор не решен вопрос финансовой оценки труда преподавателей. Кравцов сказал, что этот вопрос постепенно решается.
«Поверьте: многое уже сделано и еще будет сделано», — заявил он.
В числе мер поддержки министр просвещения выделил социальные гарантии, снижение отчетности. Также Кравцов заявил, что в правительстве ведутся работы над закреплением особого статуса педагога. По его словам, он обсуждает эту тему с депутатами Госдумы.
Также глава Минпросвещения сообщил, что в России формируется суверенная система образования.
Учителя
Сергей Кравцов
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