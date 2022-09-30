Путин уведомил Госдуму о предложении освобожденных территорий принять их в состав России | 360°

Важное 30 сентября 2022, 14:04 Поделиться Telegram

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Viber Путин уведомил Госдуму о предложении освобожденных территорий принять их в состав России Спикер ГД Володин: Путин уведомил о предложениях освобожденных территорий принять их в РФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в состав РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 6 федерального конституционного закона „О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ“ уведомил Государственную думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в РФ в качестве новых субъектов», — процитировал слова Володина Telegram-канал Госдумы.

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Документы о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией подпишут 30 сентября. Затем выступит Владимир Путин. Эксперты пока не берутся предполагать, о чем конкретно будет говорить глава государства.

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Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий.

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