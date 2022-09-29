Документы о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России подпишут 30 сентября | 360°

Мир 29 сентября 2022, 20:16 Поделиться Telegram

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Viber «Референдум достоинства и надежды». Договоры о вхождении в состав России новых территорий подпишут 30 сентября Автор блога Zergulio Колясников: Россия спасает Донбасс и освобожденные территории РИА «Новости»

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Документы о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией подпишут 30 сентября. Затем выступит Владимир Путин. Правда, эксперты пока не берутся предполагать, о чем конкретно будет говорить глава государства. Тем не менее они уверены в необходимости принятия Донбасса и освобожденных территорий в состав страны.

Подписание договора о вступлении в состав России

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Церемония подписания договоров о включении в состав России новых территорий состоится 30 сентября, начало в 15:00. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Мероприятие пройдет в Большом Кремлевском дворце. По словам представителя Кремля, также запланировано выступление Владимира Путина. Известно, что его речь будет объемной, но это не послание Федеральному собранию, подчеркнул Песков.

«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», — рассказал он.

РИА «Новости»

Россия спасает миллионы людей

Вхождение указанных регионов в состав России необходимо и должно пройти как можно быстрее, ведь воссоединение поможет спасти миллионы людей. Об этом «360» рассказал Сергей Колясников, автор блога Zergulio.

«Мы миллионы русских людей спасаем от истребления, от фашистов. Это не какая-то игра слов. Это так и есть. Сегодня в Харьковской области ударили по гуманитарной колонне, по беженцам. Убили 30 человек. Ударили из HIMARS, то есть мы знаем, что такие атаки проходят согласование с США. То есть целенаправленно убили женщин, детей, стариков. О чем здесь говорить?» — подчеркнул он.

По словам Колясникова, включение новых регионов в состав Федерации — не то что важно, а попросту единственное, что возможно в сложившейся ситуации. Стране уже не перед кем оправдываться, не с кем договариваться, считает собеседник «360».

Мы восемь лет пытались договориться. Если мы видим, что та сторона категорически не то что недоговороспособна, но вообще недееспособна, о чем тут может идти речь? Сергей Колясников.

При этом Колясников уверен, что пытаться предугадать слова и действия Путина бесполезно. Можно предсказать, что скажет и сделает глава Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден или их европейские коллеги.

«Но действия Путина может предсказать только Путин», — подчеркнул он.

Референдум достоинства и надежды

Украинский политик и управленец Владимир Олейник заявил, что речь идет о свободе человека. Именно поэтому право регионов на воссоединение с Россией необходимо уважать.

«Это Богом данное право. <…> Если брать свободу человека, он сам решает свою судьбу. Так вот, в Херсоне прошел референдум достоинства и надежды», — отметил Олейник.

По его словам, теперь местные жители будут уверены, что им никто не запретит разговаривать на том или ином языке, проводить служения в церкви и так далее. Отныне у жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей появилась надежда на мир.

«Люди поверили, пошли с открытым и радостным лицом. Они понимают, что хуже не будет, будет лучше. <…> Россия восемь лет пыталась решить проблему дипломатическим путем», — напомнил собеседник «360».

РИА «Новости»

Голосования

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. В ДНР за проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Москва поддержит выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий.

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